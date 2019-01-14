Певец поделился шокирующими признаниями. В своем Instagram-аккаунте Стас Пьеха подробно рассказал о времени, когда принимал запрещенные вещества.

Певец поделился шокирующимипризнаниями. В своем Instagram-аккаунте Стас Пьехаподробно рассказал о времени, когда принимал запрещенные вещества.Внук знаменитой исполнительницы Эдиты Пьехи и композитора АлександраБроневицкого разместил в микроблогевидео, где ему 16 лет. На кадрах он вместе с бабушкой участвует в съемках передачи.В подписи к ролику Стас рассказал о том, как жил в то время.перечислил неполный список тех наркотических веществ,которые употреблял. "К тому времени я практически не питался и весил около 49кг...", – признался артист (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.).Певец добавил, что нередко случалось, что у него отнимались ногии он был вынужден сидеть, поскольку не мог передвигаться, пока не пройдетдействие наркотика. "К тому времени я уже употребляю пятый год", – сообщилПьеха, приведя в ужас своих поклонников.По словам Стаса, черезполгода после съемок данной программы из-за очередной передозировки случилсяпожар. Молодого человека доставили в больницу в Москве. "В свою первуюнаркологическую клинику, на станции метро Академическая, и начнется долгий,очень безнадежный и мрачный период поиска исцеления...", – рассказал певец. Витоге 38-летний отметил, что на поиск реально работающей методики у негоушло больше 20 лет.Поклонники артиста пришли в шок от прочитанного. Ведь многие изних не знали, что их кумир был наркозависимым. Тем более – с такого раннеговозраста. Отметим, певец и ранее говорил о пагубной зависимости, но такподробно, пожалуй, в своем микроблоге написал о страшном периоде жизни впервые."Вы бывший наркоман?! В голове не укладывается…", "Для меня этоновость. Слава Богу, что встал на истинный путь! Здоровья Вам!", "Жесть! Дажене верится, что у внука Эдиты Пьехи были такие моменты в жизни!?!", "Читаю иплачу, найти в себе силы дальше жить и творить...", "Я в шоке, такой красивый,подкачанный, жизнерадостный, интересный мужчина – именно такие мысли у менябыли всегда, глядя на Стаса, а тут оказывается он прошел такой жизненный путь!"– высказались пользователи соцсети. Поклонники поблагодарили Пьеху заоткровенность.