Певец поделился шокирующими
признаниями. В своем Instagram-аккаунте Стас Пьеха
подробно рассказал о времени, когда принимал запрещенные вещества.
Певец поделился шокирующими
признаниями. В своем Instagram-аккаунте Стас Пьеха
подробно рассказал о времени, когда принимал запрещенные вещества.
Внук знаменитой исполнительницы Эдиты Пьехи и композитора Александра
Броневицкого разместил в микроблоге
видео, где ему 16 лет. На кадрах он вместе с бабушкой участвует в съемках передачи.
В подписи к ролику Стас рассказал о том, как жил в то время.
перечислил неполный список тех наркотических веществ,
которые употреблял. "К тому времени я практически не питался и весил около 49
кг...", – признался артист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.).
Певец добавил, что нередко случалось, что у него отнимались ноги
и он был вынужден сидеть, поскольку не мог передвигаться, пока не пройдет
действие наркотика. "К тому времени я уже употребляю пятый год", – сообщил
Пьеха, приведя в ужас своих поклонников.
По словам Стаса, через
полгода после съемок данной программы из-за очередной передозировки случился
пожар. Молодого человека доставили в больницу в Москве. "В свою первую
наркологическую клинику, на станции метро Академическая, и начнется долгий,
очень безнадежный и мрачный период поиска исцеления...", – рассказал певец. В
итоге 38-летний отметил, что на поиск реально работающей методики у него
ушло больше 20 лет.
Поклонники артиста пришли в шок от прочитанного. Ведь многие из
них не знали, что их кумир был наркозависимым. Тем более – с такого раннего
возраста. Отметим, певец и ранее говорил о пагубной зависимости, но так
подробно, пожалуй, в своем микроблоге написал о страшном периоде жизни впервые.
"Вы бывший наркоман?! В голове не укладывается…", "Для меня это
новость. Слава Богу, что встал на истинный путь! Здоровья Вам!", "Жесть! Даже
не верится, что у внука Эдиты Пьехи были такие моменты в жизни!?!", "Читаю и
плачу, найти в себе силы дальше жить и творить...", "Я в шоке, такой красивый,
подкачанный, жизнерадостный, интересный мужчина – именно такие мысли у меня
были всегда, глядя на Стаса, а тут оказывается он прошел такой жизненный путь!"
– высказались пользователи соцсети. Поклонники поблагодарили Пьеху за
откровенность.