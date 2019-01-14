Яна Рудковская опубликовала в Сети новое фото. Фолловеры, в свою очередь, просят продюсера оторваться от смартфона и навестить мужа в больнице.

Яна Рудковская опубликовалав Сети новое фото. Фолловеры, в свою очередь, просят продюсера оторваться отсмартфона и навестить мужа в больнице.Яна Рудковская, как всегда опубликовала снимок своего "самого красивого и душевного завтрака". В кадре шикарныйстеклянный стол, заставленный роскошными столовыми приборами и яствами.В комментариях к снимку продюсер приняласьрассуждать, за что подписчики любят ее микроблог. Между тем, фолловеры наперебой спрашивали оздоровье супруга Рудковской Евгения Плющенко.Некоторые возмутились, мол,Рудковская "страдает" ерундой, фотографируя свои сервизы, когда ее возлюбленныйлежит в больнице. Многие раскритиковали "показуху", которую устроила знаменитость.К слову, предыдущий опубликованный снимок Яны, где она позирует в роскошномплатье в пол, был также встречен волной негатива."Какне повеселиться,когда муж в больнице (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чеплакать,надо ей в больнице быть с мужем,а не демонстрацией заниматься,стыд","Молодец , что . Муж сострыми болями в больнице , а она платья пОстит", "Как раз времядемонстрировать платье,когда муж в больнице!!!", "Яна, что с Евгением? Оторвитесь от смартфона,пожалуйста, навестите мужа в больнице, расскажите нам, что с ним все вотлично... Или он не в больнице уже?", "Интересуетздоровье Плющенко , он жив вообще?", "Только что прочитала,что Плющенкогоспитализировали,Яна это правда?Что с Женей?"– писалиинтернет-обыватели.Напомним, что двукратный олимпийский чемпионперенес на днях операцию. Ему удалили грыжу, которая сдавливала нерв в шейномотделе позвоночника.