Гражданская активность. Премию под таким названием сегодня впервые вручали во Владимире. Ее обладателями стали активисты некоммерческих организаций. Всего их у нас около 170, но выбрали 17, которые в прошлом году работали всех активнее. В будущем руководство города обещает не только премии, но и увеличение грантов для НКО. Тему продолжат мои коллеги.

"Гражданская активность". Премию под таким названием сегодня впервые вручали во Владимире. Ее обладателями стали активисты некоммерческих организаций. Всего их у нас около 170, но выбрали 17, которые в прошлом году работали всех активнее. В будущем руководство города обещает не только премии, но и увеличение грантов для НКО. Тему продолжат мои коллеги.На выставке в ДКМ игрушки, поделки из бисера, картины и покрывала - все эти вещи сделали активистки некоммерческих организаций города Владимира. На столе организации "Покров семьи" куклы, сделанные своими руками, и брошюры о важности материнства. Активисты этого объединения помогают в Покрове матерям-одиночкам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Во Владимир приехали, чтобы рассказать о себе и показать свое творчество.Яна Павлова - представитель организации "Покров семьи": "Мы работаем в направлении получения грантов, потому что движение ширится, активность переходит на новый уровень, и мы очень надеемся, что у нас в этом году получится в городе Владимире открыть центр защиты материнства с гуманитарным складом, с поддержкой многодетных мамочек и финансовой поддержкой".Сегодня в ДКМ собрались некоммерческие организации города. Вручение премии "Гражданская активность" проходит впервые. Из всех некоммерческих организаций Владимира, а их около 170, было выбрано 17. Эти организации в течение 2018 года помогали владимирцам в разных сферах жизни.Андрей Шохин - глава администрации г. Владимира: "Появилась такая идея назвать мероприятие "гражданская активность", показать, что действительно доброта и активность, что они очень нужны в нашем мире и поощрить самых активных".Одним из победителей стала организация "Родителей Детей-Ивалидов "Свет". За прошедший год активисты участвовали во многих городских программах: это и день города, и день физкультурника, а так же участвовали в мероприятиях, посвященных дню инвалида. Главная заслуга организации - они помогают адаптироваться людям с инвалидностью в современном мире.Любовь Кац - председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Свет: "Многие программы работают в партнерстве с администрацией города, с учреждениями администрации города. Сейчас мы выиграли президентский грант, чтобы тиражировать наш опыт на Байкале и Забайкалье, Хабаровский край".Администрация города поддерживает некоммерческие организации тем, что помогает оформить различные документы и помогает привлечь участников. Так же глава города Ольга Деева пообещала, что в 2019 году гранты для НКО увеличатся.