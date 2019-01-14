29-летняя москвичка за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Метрогородок установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки поступившей оперативной информации по факту незаконного проживания иностранных граждан в квартире дома на улице Николая Химушина полицейские установили, что 29-летняя москвичка за денежное вознаграждение осуществила постановку на миграционный учет иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по району Метрогородок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73