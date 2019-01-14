Петра Порошенко высмеяли за его призыв к РПЦ показать свой томос. Украинскому лидеру напомнили, что Российская православная церковь получила автокефальный и патриарший статус еще в 1593 году. А томос завели для более молодых церквей только в 19 веке.

Петра Порошенко высмеяли за его призыв к РПЦ "показатьсвой томос". Украинскому лидеру напомнили, что Российская православнаяцерковь получила автокефальный и патриарший статус еще в 1593 году. А томосзавели для более "молодых" церквей только в 19 веке.Русская православная церковь, равно как иКонстантинопольский патриархат, не имеет томоса, поскольку была основанарешением церковного собора. Об этом заявил заместитель руководителя отделавнешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич в ответ на призывукраинского президента Петра Порошенко "показать томос".Священнослужитель напомнил, что Константинопольский патриархат также не имееттомоса."Если президент Порошенко уже стал таким специалистом втомосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскомупатриархату показать свой томос?", – предложил Данилевич.5 января в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломейподписал томос о автокефалии "новой украинской церкви". Торжественнуюцеремонию предварял молебен, на котором присутствовали президент Украины ПетрПорошенко, глава МИДа Павел Климкин, глава ПЦУ "митрополит" Епифанийи другие политики и священнослужители.Предложение Порошенко Русской православной церкви доказать своюканоничность, "показав томос", – вызвало бурную реакцию в соцсетях."Докатились… Сейчас будут томосами меряться!", – пишут пользователи. Украинскомулидеру напоминают, что РПЦ существовала веками и пережила такие трудности,какие "новой церкви" и не снилась. "А Петя не хочетконстантинопольскому патриарху задать тот же вопрос: где, мол, ваш томос обавтокефалии от более древних церквей?", – приводит советы пользователей"Все было предсказуемо. Процесс начался еще при Кучме,продолжился при Ющенко. При Януковиче это приостановилось. Припроцесс активизировали совершенно по-глупому и идею автокефалиидискредитировали. Это первый плюс от произошедшего. Второй плюс в том, чтонаконец-то истинное лицо Константинополя увидели те, кто сомневался в этом. Ониже вредили нам исторически", – заявил религиоведРоман Силантьев.Эксперт напомнил, что Антиохийская, Польская и Сербскаяцеркви выступили жестко против решения Константинополя. На схожих позицияхГрузинская и Кипрская церкви.В РПЦ, в свою очередь, отметили, что Петр возомнил себя религиозным лидером, хотя таковым вовсе не является. И предупредили, что заигрывание Киева с Фанаром достигло своего апогея. В отделе внешних церковных связей подчеркнули: ситуация, когда Порошенко политику и религию соединяет в одно целое, в итоге усугубит и без того немалый кризис, передает