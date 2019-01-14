Президент Украины Петр Порошенко заметно нервничает. В начале января об участии в грядущих выборах главы государства объявил актер Владимир Зеленский, который рассматривается многими как реальный кандидат на победу. В успех лидера Незалежной не верит уже его собственная команда.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко заметно нервничает. В начале января об участии вгрядущих выборах главы государства объявил актер Владимир Зеленский, которыйрассматривается многими как реальный кандидат на победу. В успех лидера Незалежной не верит уже его собственная команда.Под горячую руку попал руководитель его администрации ИгорьРайнин. Чиновник, сообщает издание"Страна.ua", может лишиться своего поста.Причина – неверие в победу главы государства навыборах, сообщает украинская газета со ссылкой на источник вокружении лидера Незалежной.Издание пишет, что Райнин собрал своих подчиненных и был с ними предельнооткровенен: он заявил, что не верит в победу Порошенко и его перспективыостаться на президентском посту.Сообщается,что чиновник вынашивает планы создать собственную партию, которая моглабы поддержать главу государства. Времени до выборов президента остаетсявсе меньше, поэтому Райнин спешит воспользоваться административнымресурсом для спасения тонущего Порошенко, утверждает издание.ПрезидентУкраины в предвыборной гонке серьезно уступает лидеру партии"Батькивщина" Юлии Тимошенко. Многие эксперты предрекают ей победу навыборах главы государства в марте 2019 года. Еще хуже положениеПорошенко стало после включения в президентскую гонку комика ВладимираЗеленского.Согласнопоследним опросам, его рейтинг составляет 9-10%. В своей предвыборнойагитации он делает акцент на провальном президентстве , которыйтак и не выполнил обещания. Более того, утверждает шоумен в своемролике, глава государства присвоил себе 20 миллионов долларов из казны изанимался "крышеванием" игорного бизнеса.Впрочем, политологи не исключают, что кандидат Зеленский – этопроект Порошенко и его администрации. В экспертных кругах ходит мнение,что комика используют как оружие против оппонентов президента, а самглава государства встанет над схваткой и будет собирать сливки рейтинга.