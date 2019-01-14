Президент
Украины Петр Порошенко заметно нервничает. В начале января об участии в
грядущих выборах главы государства объявил актер Владимир Зеленский, который
рассматривается многими как реальный кандидат на победу. В успех лидера Незалежной не верит уже его собственная команда.
Президент
Украины Петр Порошенко заметно нервничает. В начале января об участии в
грядущих выборах главы государства объявил актер Владимир Зеленский, который
рассматривается многими как реальный кандидат на победу. В успех лидера Незалежной не верит уже его собственная команда.
Под горячую руку попал руководитель его администрации Игорь
Райнин. Чиновник, сообщает издание
"Страна.ua", может лишиться своего поста.
Причина – неверие в победу главы государства на
выборах, сообщает украинская газета со ссылкой на источник в
окружении лидера Незалежной.
Издание пишет, что Райнин собрал своих подчиненных и был с ними предельно
откровенен: он заявил, что не верит в победу Порошенко и его перспективы
остаться на президентском посту.
Сообщается,
что чиновник вынашивает планы создать собственную партию, которая могла
бы поддержать главу государства. Времени до выборов президента остается
все меньше, поэтому Райнин спешит воспользоваться административным
ресурсом для спасения тонущего Порошенко, утверждает издание.
Президент
Украины в предвыборной гонке серьезно уступает лидеру партии
"Батькивщина" Юлии Тимошенко. Многие эксперты предрекают ей победу на
выборах главы государства в марте 2019 года. Еще хуже положение
Порошенко стало после включения в президентскую гонку комика Владимира
Зеленского.
Согласно
последним опросам, его рейтинг составляет 9-10%. В своей предвыборной
агитации он делает акцент на провальном президентстве , который
так и не выполнил обещания. Более того, утверждает шоумен в своем
ролике, глава государства присвоил себе 20 миллионов долларов из казны и
занимался "крышеванием" игорного бизнеса.
Впрочем, политологи не исключают, что кандидат Зеленский – это
проект Порошенко и его администрации. В экспертных кругах ходит мнение,
что комика используют как оружие против оппонентов президента, а сам
глава государства встанет над схваткой и будет собирать сливки рейтинга.