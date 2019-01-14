Петра Порошенко высмеяли за призыв к РПЦ показать свой томос. Украинскому лидеру напомнили, что Российская православная церковь получила автокефальный и патриарший статус в 1593 году, а томос завели для более молодых церквей только в 19-м веке.

Петра Порошенко высмеяли за призыв к РПЦ "показатьсвой томос". Украинскому лидеру напомнили, что Российская православнаяцерковь получила автокефальный и патриарший статус в 1593 году, а томосзавели для более молодых церквей только в 19-м веке.Русская православная церковь, как иКонстантинопольский патриархат, не имеет томоса, поскольку была основанарешением церковного собора. Об этом заявил заместитель руководителя отделавнешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич в ответ на призывукраинского президента Петра Порошенко "показать томос".Священнослужитель напомнил, что Константинопольский патриархат также не имееттомоса. "Если президент Порошенко стал таким специалистом втомосах, может, он бы для начала предложил самому Константинопольскомупатриархату показать свой томос?" – отметил Данилевич.5 января в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломейподписал томос о автокефалии "новой украинской церкви". Торжественнуюцеремонию предварял молебен, на котором присутствовали президент Украины ПетрПорошенко, глава МИДа Павел Климкин, глава ПЦУ "митрополит" Епифаний, другие политики и священнослужители.Предложение Порошенко Русской православной церкви доказать своюканоничность, "показав томос", вызвало бурную реакцию в соцсетях."Докатились… Сейчас будут томосами мериться!" – пишут пользователи. Украинскомулидеру напоминают, что РПЦ существовала веками и пережила такие трудности,какие "новой церкви" не снились. "А Петя не хочет Константинопольскому патриарху задать тот же вопрос: где, мол, ваш томос обавтокефалии от более древних церквей?" – приводит советы пользователей"Все было предсказуемо. Процесс начался еще при Кучме,продолжился при Ющенко. При Януковиче это приостановилось. Припроцесс активизировали совершенно по-глупому, идею автокефалиидискредитировали. Это первый плюс от произошедшего. Второй плюс в том, чтонаконец-то истинное лицо Константинополя увидели те, кто сомневался в этом. Ониже вредили нам исторически", – заявил религиоведРоман Силантьев.Эксперт напомнил, что Антиохийская, Польская и Сербскаяцеркви выступили против решения Константинополя. На схожих позицияхГрузинская и Кипрская церкви.В РПЦ отметили, что Петр возомнил себя религиозным лидером, хотя таковым вовсе не является. И предупредили, что заигрывание Киева с Фанаром достигло апогея. В отделе внешних церковных связей подчеркнули: ситуация, когда Порошенко смешивает политику и религию, усугубит и без того немалый кризис, передает