После взрыва газа в доме в городе Шахты в МЧС открыли Горячую линию. Ее телефон 8 (863) 239-99-99. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва. В результате ЧП погибла женщина, судьба нескольких человек еще неизвестна.

После взрыва газа в доме в городе Шахты в МЧС открыли "Горячую линию". Ее телефон – 8 (863) 239-99-99.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Шахты.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, работу опытных следователей и криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель Главного Следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.Взрыв прогремел утром 14 января в квартире номер 71, которая народилась на девятом этаже. В результате были повреждены четыре квартиры: две на девятом этаже и две — на восьмом. Всего в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек. Из дома были эвакуированы 140 человек. Они находятся в пункте временного размещения.В результате взрыва погибла женщина. Семь человек были спасены, судьба еще четверых остается неизвестной.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил телеканалу "Россия 24", что семье погибшей будет оказана помощь в размере миллиона рублей. Также все пострадавшие получат помощь из регионального бюджета и бюджета города Шахты.Голубев подчеркнул, что произошел взрыв бытового газа."Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", — сказал он.К месту ЧП для обследования дома направлен мобильный диагностический комплекс "Стрела-П". Он должен оценить устойчивость конструкций, сообщили ТАСС сообщили в МЧС России.31 декабря в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Рухнул целый подъезд десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.