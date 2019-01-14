Россияне только начали отходить от празднования Старого Нового года, при этом отечественные звезды уже появились силы для новых выходок и скандальных заявлений. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 января 2019 года.

Россияне только начали отходить от празднования Старого Нового года, при этом отечественные звезды уже появились силы для новых выходок и скандальных заявлений. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 января 2019 года.С развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской прошло больше года. С тех пор они ни разу не общались.Виталина Цымбалюк-Романовская теперь увлечена Прохором Шаляпиным – они думают о свадьбе, о совместной концертной программе и альбоме, а еще хотят купить домик в Подмосковье или Америке. Лить слезы по неблагодарному старику киевская пианистка больше не намерена. Она и так отдала ему и девственность, и лучшие годы жизни. "Я ничего о нем знаю, – сообщила она. – Много раз пробовала наладить с ним отношения, но он не шел навстречу. А теперь уже самой не надо".Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выступила с заявлением. Она прокомментировала упорно муссирующиеся в СМИ слухи о том, что популярная исполнительница жива.На протяжении многих недель одно из сетевых изданий упорно педалирует данные о том, будто Жанна Фриске жива, а ее похороны летом 2015 года – инсценировка. Младшая сестра популярной певицы Наталья выступила с официальным заявлением. "На многие статьи закрывала глаза, но больше молчать не могу: накипело! Сил нет терпеть, особенно когда пишут, что Жанна жива", – начала свою речь Наталья Фриске.Наташа Королева обнародовала семейное видео, на котором запечатлена с самыми близкими. В ролике 72-летняя мать популярной певицы зажигательно танцует на пляже, облаченная в майку и короткую юбочку.Который год Наташа Королева с семьей проводит зимний отдых в солнечном Майами. У популярной исполнительницы есть в Америке свои апартаменты. Кроме того, тут много лет живет ее мать, 72-летняя Людмила Порывай. Скоро Наташа уедет в Россию, а пока наслаждается океаном и бархатным пляжным песком в компании самых близких: мужа Сергея Глушко (более известного как стриптизер Тарзан), сына-подростка Архипа и друзей.Информация о том, что Виктория Лопырева увела мужа у подруги и теперь ждет от него ребенка, буквально взорвала медиапространство. Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса осудили гламурную блондинку.О том, что якобы у Виктории Лопыревой романтические отношения с бывшим зятем миллиардера Самвела Карапетяна Игорем Булатовым, стало известно после того, как в Сети появились фотографии, сделанные в Америке, куда уехала гламурная красотка – предположительно, чтобы родить. На кадрах Лопырева с очаровательным пузиком, вываливающимся из джинсовых шорт, целуется, лежа на шезлонге, с Булатовым, который обнимает Вику за шею.В последнее время в британской прессе не утихают споры о том, кто станет крестным родителем будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских.Пока одни уверены в том, что важную роль в жизни малыша сыграют Кейт Миддлтон и Уильям, королевский эксперт Андреа Боэлк настаивает, что Меган Маркл и Гарри обратятся за помощью к другим членам королевской семьи.