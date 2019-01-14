В пригороде Тегерана разбился грузовой Boeing 707, пилот которого при приземлении не справился с управлением и врезался в жилые дома. Первые кадры с места ЧП.

В пригороде Тегерана разбился грузовой Boeing 707, пилот которого при приземлении не справился с управлением и врезался в жилые дома. Первые кадры с места ЧП.Инцидент произошел около девяти часов утра по Москве в международном аэропорту Фатх в Карадже, что в 40 километрах от Тегерана. Следовавший из Бишкека лайнер неназванной киргизской авиакомпании должен был приземлиться в грузовом аэропорту Пайям, но, как утверждают источники агентства MEHR, экипаж перепутал его с ВПП Фатха.При приземлении Boeing 707 выкатился за пределы полосы и врезался в жилые дома, после чего, как можно судить по кадрам, загорелся. На борту, по предварительным данным, находились девять человек, предположительно, все они погибли.