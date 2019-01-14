Вечером 13 января в Туле четыре человека пострадали во время пожара в квартире многоэтажного дома. Они были доставлены в больницу.

Вечером 13 января в Туле четыре человека пострадали во время пожара в квартире многоэтажного дома. Они были доставлены в больницу. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления МЧС по Тульской области.Как уточняется, пожар вспыхнул около 22:00 в воскресенье, 13 января, в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома, расположенного на проспекте Ленина. В результате ЧП жилье выгорело по всей площади. Были госпитализированы четыре человека. Среди пострадавших детей нет. Информация о состоянии пострадавших сейчас уточняется.Звено газодымозащитной службы вывело из задымленного подъезда 44 жильца. Все квартиры, находившиеся по соседству со сгоревшей квартирой, обследованы. Угрозы для дальнейшего нахождения в них нет, передает ТАСС. Правоохранители выясняют причины случившегося.