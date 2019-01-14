Наташа Королева обнародовала семейное видео, на котором запечатлена с самыми близкими. В ролике 72-летняя мать популярной певицы зажигательно танцует на пляже, облаченная в майку и короткую юбочку.

Наташа Королева обнародовала семейное видео, на котором запечатлена с самыми близкими. В ролике 72-летняя мать популярной певицы зажигательно танцует на пляже, облаченная в майку и короткую юбочку.Который год со своей семьей проводят зимний отдых в солнечном Майами. У популярной исполнительницы есть в Америке свои апартаменты, кроме того тут много лет живет ее мать, 72-летняя Людмила Порывай. Скоро Наташа уедет обратно в Россию, а пока наслаждается океаном и бархатным пляжным песком в компании самых близких: мужа Сергея Глушко (более известного как стриптизер Тарзан), сына-подростка Архипа и друзей.Артистка весело проводит время. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram сделала несколько публикаций. Вначале артистка обнародовала фотографию своей мамы Людмилы Порывай, запечатлев ее стоящей по щиколотку в воде. Для выхода в люди 72-летняя родительница певицы выбрала красные майку и короткую красную юбку. Завершали образ солнцезащитные очки, яркая фантазийного вида корона и наряженная елка в руке."Мама Люда поздравляет всех с новогодними праздниками и напоминает "Еще не #время расслабляться ведь скоро Старый Новый Год!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Наташа Королева. Далее артистка опубликовала видео, снятое на пляже. Людмила Порывай в том же наряде запечатлена в обществе дочери, зятя, внука и прочих близких людей."Все Люды как Люды ! А у нас Супер Звезда!!! Мамуля дай Бог тебе здоровья на долгие годы что бы дарить такой позитив и праздник всем нам!!! С новым старым годом!!!" – пожелала певица в подписи к ролику. Большинство поклонников с юмором отнеслись к публикация , однако не обошлось без критических отзывов.В частности, досталось Людмиле Порывай. Дескать, она одета не по возрасту. "такие морщинистые ноги надо прятать, а не показывать", "В силу возраста нужно быть скромнее. Всему свое время", "Точно старческий маразм", "Бабка вообще *** на старость свое тело маршинистое светит на весь мир!!! Ладно бы фото для дома , а то весь мир смотрит кто осуждает кто задницу за нее рвет", "Да , колени – лишнее", – высказались комментаторы.