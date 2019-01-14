Брак звезд крепкий, поэтому каких-то глобальных ссор в этом году между продюсером и певицей не будет. Однако им обоим следует пройти медицинское обследование.

Брак звезд крепкий, поэтому каких-то глобальных ссор в этом году между продюсером и певицей не будет. Однако им обоим следует пройти медицинское обследование.Как будут складываться отношения Иосифа Пригожина и певицы Валерии, "Дни.ру" Галина Янко "Наверное, каждый в более осознанном возрасте имеет желание завести ребенка. Я не вижу у этой пары детей в 2019 году. Имею в виду общих. Да, у них родятся внуки, и это с большей вероятностью. Семья счастлива, и удача в новом году полностью на их стороне. Вижу, что семья будет разрастаться. Каких-то проблем глобальных со здоровьем у Валерии я не вижу. Могу сказать, что ей нужно обратить внимание на грудь. Это не что-то страшное, просто обследование в ее возрасте явно не будет лишним. Что касается Иосифа, он очень внимательно следит за своим здоровьем. Он более продуман в этом плане, нежели Валерия. Та привыкла работать на износ – падать от усталости", – отметила астролог.По ее словам, того же нельзя сказать о Пригожине. Единственное, на что ему стоит обратить внимание, так это на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Многие ему завидуют, но это все временно, заявила эксперт."Год Свиньи подарит им финансовое благополучие. Проблем с деньгами не вижу. У них будет стабильный денежный приход. Во второй половине года Иосифу советую внимательным быть за рулем – возможны небольшие аварии. Эту пару мне карты показывают вместе до конца дней своих. Судьба у них долгая. Не вижу я и глобальных ссор. В следующем году им придется проститься с какой-то дальней или дальним родственником. Все не вечно на Земле, к сожалению. Счастливый день у Валерии среда, а у Пригожина – четверг", – добавила она.Согласно тому, что говорят звезды, Валерию в следующем году будет беспокоить одна из дочерей, а именно ее брак. Выбор она сделает сама, и уговоры матери не повлияют на ее решение. "Несмотря на то что у Валерии достаточно волевой характер, думаю, не стоит вступать в противостояние. Молодые должны жить так, как они хотят, а родители должны советовать, но не давить. Год для пары обещает быть насыщенным дальними поездками и новыми впечатлениями", – заключила Янко.