Союз кинематографистов России объявил о сборе денежных
средств для лечения звезды фильма Д’Артаньян и три мушкетёра. Актриса Маргарита Терехова уже около десяти лет страдает от болезни Альцгеймера.
Союз кинематографистов России объявил о сборе денежных
средств для лечения звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра". Актриса Маргарита Терехова уже около десяти лет страдает от болезни Альцгеймера.
В понедельник, 14 января, на сайте организации появился пост с просьбой о помощи. нуждается в дорогих лекарствах и
тщательном уходе. Семья изо всех сил старается поддерживать здоровье артистки, но им не
хватает средств. К сообщению они прикрепили банковские реквизиты, чтобы все
неравнодушные могли прислать определенную сумму.
"Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие
лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья
по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это
катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за
перечисление любой суммы!", – написали представители Союза кинематографистов.
Ранее дочь рассказала о состоянии
актрисы в эфире передачи "Эксклюзив" на Первом канале. Она
сообщила, что женщина практически не ходит и не говорит. По словам Анны, актриса часто не понимает, где она находится. Сейчас Терехова живет в своей
небольшой двухкомнатной квартире в Москве. За ней ухаживают ее дети и две сводные
сестры.