Союз кинематографистов России объявил о сборе денежных средств для лечения звезды фильма Д’Артаньян и три мушкетёра. Актриса Маргарита Терехова уже около десяти лет страдает от болезни Альцгеймера.

Союз кинематографистов России объявил о сборе денежныхсредств для лечения звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра". Актриса Маргарита Терехова уже около десяти лет страдает от болезни Альцгеймера.В понедельник, 14 января, на сайте организации появился пост с просьбой о помощи. нуждается в дорогих лекарствах итщательном уходе. Семья изо всех сил старается поддерживать здоровье артистки, но им нехватает средств. К сообщению они прикрепили банковские реквизиты, чтобы всенеравнодушные могли прислать определенную сумму."Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящиелекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семьяпо мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на этокатастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны заперечисление любой суммы!", – написали представители Союза кинематографистов.Ранее дочь рассказала о состоянииактрисы в эфире передачи "Эксклюзив" на Первом канале. Онасообщила, что женщина практически не ходит и не говорит. По словам Анны, актриса часто не понимает, где она находится. Сейчас Терехова живет в своейнебольшой двухкомнатной квартире в Москве. За ней ухаживают ее дети и две сводныесестры.