Скандально известная звезда нескольких выпусков ток-шоу Андрея Малахова Гоген Солнцев помирился со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович. Старый Новый год пара встретила вместе в постели, на что общественность почему-то отреагировала негативно.

Скандально известная звезда нескольких выпусков ток-шоу Андрея Малахова Гоген Солнцев помирился со своей престарелой супругой Екатериной Терешкович. Старый Новый год пара встретила вместе в постели, на что общественность почему-то отреагировала негативно.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram демонстрирует идиллию со своей немолодой женой Екатериной, которая ради возлюбленного легла под нож хирурга и доверилась стилисту. В результате, женщина радикально преобразилась – она стала стройной брюнеткой, предпочитающей довольно вызывающую одежду. Последствия не заставили себя ждать.На одной из программ Андрея Малахова закатил жене истерику и обвинил ее в разгульном образе жизни. А когда он подружился с дочерью супруги, то уже та обвинила его в измене и устроила жуткую драку прямо в студии шоу. Дошло до того, что престарелая Екатерина умудрилась выбить зубы наследнице. Тогда Гоген попросту прогнал жену и, более того, когда она пришла мириться, на порог не пустил. Окончательно он уничтожил супругу, когда опубликовал фотографию, на которой заснят вместе с покалеченной падчерицей.И тем не менее, Терешкович сумела найти подход к неприступному Солнцеву. Темпераментные супруги помирились и встретили Старый Новый год вместе. Гоген опубликовал свежее совместное фото, на котором запечатлены в постели в обнимку. "Нет ничего лучше, чем провести старый новый год с любимым человеком. Провалялись сутки в постеле =) теперь уже, официально снова вместе 😊😊все невзгоды оставили в 2018, который стал непростым для наших отношений с Катей, но, мы все решили и смотрим с оптимизмом в будущее, чего и Вам желаем 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил счастливый .Почему-то не все поклонники порадовались за пару. У многих идиллическое изображение супругов вызвало омерзение. "Фуууу старофил", "Фу, от нее старостью пахнет и слюнки вонючие, брезгливо то как!!!", "какая мерзость", "Мерзость фу", "Два клоуна, смотреть противно! Вышедшая из ума бабка,, и шут гороховый!!!" – раскритиковали пару подписчики.