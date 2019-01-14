О том, что у 52-летнего Евгения Миронова есть сын, стало известно лишь сейчас. А меж тем. по слухам, мальчику уже больше года.

О том, что у 52-летнего Евгения Миронова есть сын, стало известно лишь сейчас. А меж тем. по слухам, мальчику уже больше года.Информация о счастливом отцовстве народного артиста России, двукратного лауреата Госпремии и худрука Театра Наций Евгения Миронова появилась в театральных кругах. Люди из окружения говорят, что белокурому сыну актера 2-3 года, зовут его Петр, и он часто приезжает с именитым папой на работу, утверждает . Более того, мальчика назвали в честь дедушки Евгения Миронова по материнской линии.Отметим, что сам артист предпочитает не комментировать эти данные. Однако в близком кругу знают все пикантные подробности. Говорят, Евгению Миронову сына родила суррогатная мать, и этому в немалой степени якобы поспособствовала сама Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. "Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу", – рассказали ушлым репортерам.