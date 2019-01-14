В
понедельник, 14 января, в многоэтажном жилом доме в городе Шахты
Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Президент России
Владимир Путин оперативно отреагировал на происшествие.
В
понедельник, 14 января, в многоэтажном жилом доме в городе Шахты
Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Президент России
Владимир Путин оперативно отреагировал на происшествие.
Глава
государства обратился к губернатору региона Василию Голубеву. Президент
поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва.
Глава Ростовской области рассказал главе государства о подробностях
происшествия, сообщает .
Утром
в понедельник в девятиэтажном жилом доме в Шахтах произошел взрыв
бытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.
По последним данным, из-под завалов спасены семь человек, найдены тела двух погибших – женщины и ребенка.
В
спасательной операции задействовано 120 человек и 35 единиц техники.
Глава Ростовской области сообщил, что в ближайшее время для жителей
пострадавшего дома будет развернут пункт временного размещения. Он
расположится в одном из близлежащих учебных заведений.
"Люди эвакуированы в школу. Там полностью будут обеспечены питанием, медицинской помощью, психологической", – сказал Голубев.
За
последнее время это уже не первый случай взрыва бытового газа в
многоэтажном доме. 31 декабря ранним утром произошел взрыв в панельной
многоэтажке в Магнитогорске. В результате обрушились перекрытия одного
из подъездов, полностью были разрушены 35 квартир, 10 – частично. Под
завалами оказались десятки человек.
Спасатели эвакуировали жильцов дома, некоторых пострадавших, в том числе 10-летнего Ваню Фокина, смогли спасти из-под завалов. Жертвами трагедии стали 39 человек.
Владимир Путин встречал новый год вместе с магнитогорцами.
Президент экстренно вылетел в город, где первым делом осмотрел место
происшествия, провел совещание в оперативном штабе с руководством
Челябинской области и посетил пострадавших в больнице.