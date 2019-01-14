В понедельник, 14 января, в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Президент России Владимир Путин оперативно отреагировал на происшествие.

понедельник, 14 января, в многоэтажном жилом доме в городе ШахтыРостовской области произошел взрыв бытового газа. Президент РоссииВладимир Путин оперативно отреагировал на происшествие.Главагосударства обратился к губернатору региона Василию Голубеву. Президентпоручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва.Глава Ростовской области рассказал главе государства о подробностяхпроисшествия, сообщает .Утромв понедельник в девятиэтажном жилом доме в Шахтах произошел взрывбытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи.По последним данным, из-под завалов спасены семь человек, найдены тела двух погибших – женщины и ребенка.спасательной операции задействовано 120 человек и 35 единиц техники.Глава Ростовской области сообщил, что в ближайшее время для жителейпострадавшего дома будет развернут пункт временного размещения. Онрасположится в одном из близлежащих учебных заведений."Люди эвакуированы в школу. Там полностью будут обеспечены питанием, медицинской помощью, психологической", – сказал Голубев.Запоследнее время это уже не первый случай взрыва бытового газа вмногоэтажном доме. 31 декабря ранним утром произошел взрыв в панельноймногоэтажке в Магнитогорске. В результате обрушились перекрытия одногоиз подъездов, полностью были разрушены 35 квартир, 10 – частично. Подзавалами оказались десятки человек.Спасатели эвакуировали жильцов дома, некоторых пострадавших, в том числе 10-летнего Ваню Фокина, смогли спасти из-под завалов. Жертвами трагедии стали 39 человек.Владимир Путин встречал новый год вместе с магнитогорцами.Президент экстренно вылетел в город, где первым делом осмотрел местопроисшествия, провел совещание в оперативном штабе с руководствомЧелябинской области и посетил пострадавших в больнице.