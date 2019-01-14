Российская теннисистка призналась, что все еще страдает от последствий
старых травм. Тем не менее Мария Шарапова продолжает выходить на корт, даже несмотря на
сильные боли.
Российская теннисистка призналась, что все еще страдает от последствий
старых травм. Тем не менее Мария Шарапова продолжает выходить на корт, даже несмотря на
сильные боли.
Спортсменка прибыла в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по
теннису. В стартовом матче она обыграла теннисистку Хэрриет Дарт со счетом 6:0, 6:0. Это первая победа
в этом турнире. После игры россиянка рассказала журналистам о
своем состоянии.
Теннисистка призналась, что до сих пор страдает от последствий старых травм, но она все равно готова выйти на корт. "Думаю, это была хорошая проверка для моей ноги
и моего плеча. Мои проблемы с плечом не были тайной. Это то, с чем я боролась и
то, из-за чего пришлось закончить сезон после US Open. Я до сих пор не в
оптимальном состоянии, иногда работаю через боль", – передает ее слова "Спорт-экспресс".
С самого начала матча россиянка была настроена на то, чтобы "не допустить
провала". Она довольна тем, что усиленные тренировки принесли такой успешный результат. "Мне все еще нравится то, что я делаю. Мне
нравится видеть усилия, которые я могу приложить и видеть, как работа, которую
я проделала, дает свои плоды. Именно
работа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть", – заключила
.