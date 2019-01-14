Российская теннисистка призналась, что все еще страдает от последствий старых травм. Тем не менее Мария Шарапова продолжает выходить на корт, даже несмотря на сильные боли.

Российская теннисистка призналась, что все еще страдает от последствийстарых травм. Тем не менее Мария Шарапова продолжает выходить на корт, даже несмотря насильные боли.Спортсменка прибыла в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии потеннису. В стартовом матче она обыграла теннисистку Хэрриет Дарт со счетом 6:0, 6:0. Это первая победав этом турнире. После игры россиянка рассказала журналистам освоем состоянии.Теннисистка призналась, что до сих пор страдает от последствий старых травм, но она все равно готова выйти на корт. "Думаю, это была хорошая проверка для моей ногии моего плеча. Мои проблемы с плечом не были тайной. Это то, с чем я боролась ито, из-за чего пришлось закончить сезон после US Open. Я до сих пор не воптимальном состоянии, иногда работаю через боль", – передает ее слова "Спорт-экспресс".С самого начала матча россиянка была настроена на то, чтобы "не допуститьпровала". Она довольна тем, что усиленные тренировки принесли такой успешный результат. "Мне все еще нравится то, что я делаю. Мненравится видеть усилия, которые я могу приложить и видеть, как работа, которуюя проделала, дает свои плоды. Именноработа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть", – заключила