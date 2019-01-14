Источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что командный передатчик радиотелескопа Спектр-Р мог отказать из-за дозы космической радиации, которая накопилась в электронике за восемь лет эксплуатации.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что командный передатчик радиотелескопа "Спектр-Р" мог отказать из-за дозы космической радиации, которая накопилась в электронике за восемь лет эксплуатации.При этом специалисты РКС и НПО им. Лавочкина, что работу передатчика можно восстановить, передает ТАСС. Это уже второй резервный передатчик: основной и первый резервный перестали работать ранее. Сам радиотелескоп превысил срок своей работы в два с половиной раза.Проблему потери радиосвязи можно решить двумя способами. Первый – "мягкий" – перезагрузка программного обеспечения аппарата. Второй – "жесткий" – перезагрузка с отключением питания. Второй способ не подходит, так как аппарат выключать нельзя: приемник в работе только один, и команду с Земли спутник принять не сможет. Специалисты главной оперативной группы управления космическими аппаратами реализуют "мягкий" метод, перезагружая аппарат каждые 8 часов.Бортовой компьютер способен поддерживать работу "Спектра-Р" самостоятельно. В таком автономном режиме, по оценкам НПО им. С. А. Лавочкина, аппарат проработает до лета. Системы будут поддерживать его энергоснабжение, ориентацию, тепловой баланс.