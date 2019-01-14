Мужчина, который во время благотворительного концерта ранил мэра Гданьска Павла Адамовича, объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме.

Мужчина, который во время благотворительного концерта ранил мэра Гданьска Павла Адамовича, объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме. Об этом сообщил польский телеканал TVN24, ссылаясь на данные следователей.Правоохранители допросили подозреваемого сразу после задержания. Он проведет эту ночь под арестом. В понедельник, 14 января, будет решаться вопрос о квалификации его действий и о мере пресечения.Как уточняется, в 2013 году подозреваемый был арестован в 2013 году за ограбление четырех банков в Гданьске. Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы, что молодой мужчина счел слишком суровым наказанием. Как подозреваемый рассказал следователям, в тюрьме к нему очень плохо относились, даже пытали. Особый упор он делал на то, что эти события происходили во время работы правительства ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа".Показания подозреваемого полностью совпадают с тем, что он перед нападением на Адамовича кричал со сцены. Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, сообщили, что перед нападением мужчина кричал о том, что его незаконно приговорили к тюремному сроку.Мужчина, вооруженный ножом, напал на Павла Адамовича во время благотворительного концерта вечером 13 января в Гданьске. В течение длительного времени медики реанимировали Адамовича на месте ЧП, а затем перевезли мэра в больницу. По данным правоохранителей, Адамович получил несколько ножевых ранений. В настоящее время мэра оперируют, операция продолжается уже более трех часов, передает РИА Новости. Врачи обратились к местным жителям с призывом сдать кровь. Они оценивают состояние Павла Адамовича как крайне тяжелое. В течение 15 лет мэр Гданьска был членом партии "Гражданская платформа", но покинул ее ряды в 2015 году.