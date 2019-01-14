Балерина продолжает отдыхать на Мальдивах. Вернее, ее пребывание дам больше напоминает затянувшуюся фотосессию. И поклонники стали порядком уставать от телес артистки.

Балерина продолжает отдыхать на Мальдивах. Вернее, ее пребывание дам больше напоминает затянувшуюся фотосессию. И поклонники стали порядком уставать от телес артистки.Красивый купальник, шоколадный загар, голубая вода – казалось бы, Анастасия Волочкова показала идеальную картинку идеального отдыха. Она находится в райском месте!А подписчики ее страницы в социальной сети Instagram все зубоскалят: " Лысый плечистый пьяный мужик... В лифчике зачем то...", "Баба-робот, которая не понимает, что ей не 18 лет, а 40", "Курица-гриль. Загар вреден в таком количестве и старит кожу", "Настенька, что случилось, почему за левый бок схватились, поджелудочная шалит, может у вас там желчь скопилась?", "Фигуры нет от слова совсем, больше похожа на трансвестита", "Классная мужская фигура. Сиси только подкачали".Переживают люди и за судьбу дочери Волочковой Ариши, которая осталась одна дома, пока мать рассекает по курортам органов движения. "Ариша под присмотром. Надолго ли только, мать-то ненадежная, или опять отец дочку заберет".Слава богу, сама Волочкова не читает эти едкие комментарии остряков-самоучек. Ведь им не рукоплескали на лучших сценах мира, им не дарили Maybach и охапки белых роз, им не светят Мальдивы. А Волочкова живет в свое удовольствие, радуется жизни, дарит позитив не тратит время на ответы недоброжелателям. "Я всего, что имею, достигла своим талантом и трудолюбием, разбитыми в кровь ногами и часами стояния у станка. Поэтому мне дела нет до того, кто и что про меня говорит", – сказала балерина. И без нее мир был бы определенно не так ярок...