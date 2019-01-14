Телеведущая поделилась на своей
странице в Instagram снимком с сестрой Оксаной Жуковой и мамой Александрой
Ивановной. Лера Кудрявцева показала,
как отдыхает на пляже в Омане в компании родственниц.
Телеведущая поделилась на своей
странице в Instagram снимком с сестрой Оксаной Жуковой и мамой Александрой
Ивановной. Лера Кудрявцева показала,
как отдыхает на пляже в Омане в компании родственниц.
"Мамулик, сестренка – мои
родненькие и самые любимые", – подписала снимок телезвезда (орфография
и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.). На снимке женщины
запечатлены в купальниках и солнцезащитных очках. Поклонники
47-летней отметили, что выглядят они великолепно.
"Сразу видно породу", "Какие
вы милые! Отличного отдыха", "Видно дружная семья. Здоровья вам и вашим
деткам", "Как вы похожи с сестренкой! Супер красотки!", – написали фолловеры. Множество
комплиментов досталось маме Леры Кудрявцевой.
Пользователи соцсети считают,
что Александра Ивановна выглядит в свои годы очень моложаво. "Мне фото очень нравится, мамулька такая модная, здоровья ей
большого", "Мамочка красотка", "Мамуля у тебя хороша, без всяких там пластик,
шмастик, приятная женщина, хорошо выглядит…", – с восторгом прокомментировали
фото Леры Кудрявцевой поклонники.
Напомним, ранее ведущая "Секрета
на миллион" на НТВ показала снимок с мамой на съемочной площадке из телецентра "Останкино".
Многие тогда отметили, что теперь ясно, в кого
Лератакая красивая и эффектная.
"Лера, какая очаровательная мама!!!", "Прелестницы", "Очень мама у Леры красивая и молодая!", – восхищались родительницей телеведущей фолловеры.