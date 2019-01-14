Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram снимком с сестрой Оксаной Жуковой и мамой Александрой Ивановной. Лера Кудрявцева показала, как отдыхает на пляже в Омане в компании родственниц.

Телеведущая поделилась на своейстранице в Instagram снимком с сестрой Оксаной Жуковой и мамой АлександройИвановной. Лера Кудрявцева показала,как отдыхает на пляже в Омане в компании родственниц."Мамулик, сестренка – моиродненькие и самые любимые", – подписала снимок телезвезда (орфографияи пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.). На снимке женщинызапечатлены в купальниках и солнцезащитных очках. Поклонники47-летней отметили, что выглядят они великолепно."Сразу видно породу", "Какиевы милые! Отличного отдыха", "Видно дружная семья. Здоровья вам и вашимдеткам", "Как вы похожи с сестренкой! Супер красотки!", – написали фолловеры. Множествокомплиментов досталось маме Леры Кудрявцевой.Пользователи соцсети считают,что Александра Ивановна выглядит в свои годы очень моложаво. "Мне фото очень нравится, мамулька такая модная, здоровья ейбольшого", "Мамочка красотка", "Мамуля у тебя хороша, без всяких там пластик,шмастик, приятная женщина, хорошо выглядит…", – с восторгом прокомментировалифото Леры Кудрявцевой поклонники.Напомним, ранее ведущая "Секретана миллион" на НТВ показала снимок с мамой на съемочной площадке из телецентра "Останкино".Многие тогда отметили, что теперь ясно, в когоЛератакая красивая и эффектная."Лера, какая очаровательная мама!!!", "Прелестницы", "Очень мама у Леры красивая и молодая!", – восхищались родительницей телеведущей фолловеры.