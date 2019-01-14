Две жительницы Саранска сожгли российский триколор на костре.
21-летняя Софья
и 23-летняя Валерия сняли инцидент на камеру.
Две жительницы Саранска сожгли российский триколор на костре.
21-летняя Софья
и 23-летняя Валерия сняли инцидент на камеру.
Ролик девушки
выложили в свои Instagram-аккаунты. На кадрах видно, что одна
из них бросает российский символ в огонь, а другая комментирует
происходящее. "Ох! Хорошо горит!".
Позже
россиянки заявили, что просто сжигали старые и вещи
и не собирались надругаться над флагом. Согласно УК России, за такую
выходку жительницам Саранска может грозить тюремный срок до одного
года, передает