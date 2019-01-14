Две жительницы Саранска сожгли российский триколор на костре. 21-летняя Софья и 23-летняя Валерия сняли инцидент на камеру.

Две жительницы Саранска сожгли российский триколор на костре.21-летняя Софьяи 23-летняя Валерия сняли инцидент на камеру.Ролик девушкивыложили в свои Instagram-аккаунты. На кадрах видно, что однаиз них бросает российский символ в огонь, а другая комментируетпроисходящее. "Ох! Хорошо горит!".Позжероссиянки заявили, что просто сжигали старые и вещии не собирались надругаться над флагом. Согласно УК России, за такуювыходку жительницам Саранска может грозить тюремный срок до одногогода, передает