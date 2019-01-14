Яна Рудковская опубликовала
в Сети новое фото. Фолловеры, в свою очередь, просят продюсера оторваться от
смартфона и навестить мужа в больнице.
Яна Рудковская опубликовала
в Сети новое фото. Фолловеры, в свою очередь, просят продюсера оторваться от
смартфона и навестить мужа в больнице.
Яна Рудковская, как всегда опубликовала снимок своего "самого красивого и душевного завтрака". В кадре шикарный
стеклянный стол, заставленный роскошными столовыми приборами и яствами.
В комментариях к снимку продюсер принялась
рассуждать, за что подписчики любят ее микроблог. Между тем, фолловеры наперебой спрашивали о
здоровье супруга Рудковской Евгения Плющенко.
Некоторые возмутились, мол,
Рудковская "страдает" ерундой, фотографируя свои сервизы, когда ее возлюбленный
лежит в больнице. Многие раскритиковали "показуху", которую устроила знаменитость.
К слову, предыдущий опубликованный снимок Яны, где она позирует в роскошном
платье в пол, был также встречен волной негатива.
"Как
не повеселиться,когда муж в больнице (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", "Че
плакать,надо ей в больнице быть с мужем,а не демонстрацией заниматься,стыд",
"Молодец , что . Муж с
острыми болями в больнице , а она платья пОстит", "Как раз время
демонстрировать платье,когда муж в больнице!!!", "Яна, что с Евгением? Оторвитесь от смартфона,
пожалуйста, навестите мужа в больнице, расскажите нам, что с ним все в
отлично... Или он не в больнице уже?", "Интересует
здоровье Плющенко , он жив вообще?", "Только что прочитала,что Плющенко
госпитализировали,Яна это правда?Что с Женей?"– писали
интернет-обыватели.
Напомним, что двукратный олимпийский чемпион
перенес на днях операцию. Ему удалили грыжу, которая сдавливала нерв в шейном
отделе позвоночника.