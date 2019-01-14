Скандальное интервью журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой, скорее всего, станет причиной судебной тяжбы. На знаменитостей точит зуб неизвестный.

Скандальное интервью журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой, скореевсего, станет причиной судебной тяжбы. На знаменитостей точит зуб неизвестный.В Мещанский районный суд Москвы поступилиск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Некое лицотребует у Юрия и Анастасии внушительную материальную компенсацию, а также опровержение."В иске не указаны имя и отчество истца,Бестаева А. А., но сказано, что с обоих ответчиков, ИвлеевойАнастасии Вячеславовны и Дудя Юрия Александровича он просит взыскатьпо 50 млн рублей – совокупно100 млн рублей – по иску о защите чести, достоинстваи деловой репутации. Истец требует опровержения сведений, распространенныхв интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю", – цитируетсекретаря суда Юлию Котомину .Как именно чересчур разговорившиеся звезды оскорбили Бестаева А. А., пока не уточняется. Иск зарегистрированв конце декабря, однако никакие действия по нему еще не проводились.Напомним, откровенная беседа Дудя и Ивлеевой ранеенаделала много шума. В этом интервью Анастасия рассказала, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленькийчлен, даже если до секса он ей очень нравился. На вопрос Дудя, что значит"маленький", она ответила: 14-15 сантиметров.