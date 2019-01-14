Скандальное интервью журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой, скорее
всего, станет причиной судебной тяжбы. На знаменитостей точит зуб неизвестный.
Скандальное интервью журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой, скорее
всего, станет причиной судебной тяжбы. На знаменитостей точит зуб неизвестный.
В Мещанский районный суд Москвы поступил
иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Некое лицо
требует у Юрия и Анастасии внушительную материальную компенсацию, а также опровержение.
"В иске не указаны имя и отчество истца,
Бестаева А. А., но сказано, что с обоих ответчиков, Ивлеевой
Анастасии Вячеславовны и Дудя Юрия Александровича он просит взыскать
по 50 млн рублей – совокупно
100 млн рублей – по иску о защите чести, достоинства
и деловой репутации. Истец требует опровержения сведений, распространенных
в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю", – цитирует
секретаря суда Юлию Котомину .
Как именно чересчур разговорившиеся звезды оскорбили Бестаева А. А., пока не уточняется. Иск зарегистрирован
в конце декабря, однако никакие действия по нему еще не проводились.
Напомним, откровенная беседа Дудя и Ивлеевой ранее
наделала много шума. В этом интервью Анастасия рассказала, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленький
член, даже если до секса он ей очень нравился. На вопрос Дудя, что значит
"маленький", она ответила: 14-15 сантиметров.