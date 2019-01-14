Катались с горки – попали в больницу. В новогодние праздники десяткам маленьких муромлян понадобилась помощь медиков после катание на ватрушках. Об этом сообщает телеканал Муромский меридиан.

Катались с горки – попали в больницу. В новогодние праздники десяткам маленьких муромлян понадобилась помощь медиков после катание на ватрушках. Об этом сообщает телеканал "Муромский меридиан". Так, 11-летний житель округа получил закрытую черепно-мозговую травму, врезавшись в дерево. По информации наших коллег, данный склон не был оборудован для катания. Всего в праздничные дни в муромскую детскую больницу поступил 71 ребенок. Большинство из них привезли в медучреждение после неудачного катания на ватрушках.