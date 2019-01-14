На кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг соревнования, обыграв британку Хэрриет Дарт.

На кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг соревнования, обыграв британку Хэрриет Дарт.В первом матче на Australian Open Шарапова одержала разгромную победу, не отдав сопернице ни одного гейма. По итогам двух сетов россиянка выиграла со счетом 6:0, 6:0. На корте теннисистки провели 1 час 4 минуты.За путевку в третий круг Шарапова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая на старте турнира выбила румынку Сорану-Микаэлу Кирстю (6:4, 6:1). Встреча состоится 16 января.Не смогли повторить успех 31-летней россиянки другие представительницы российского тенниса. Анна Калинская проиграла белоруске Арине Соболенке (1:6, 4:6), а Евгения Родина уступила чешке Маркете Вондроушовой (3:6, 2:6).