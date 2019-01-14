В ходе осмотра транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, общей массой около 430 граммов...

«Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участника организованной группы в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого на 105 км МКАД. В ходе осмотра транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, общей массой около 430 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое является марихуаной.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53