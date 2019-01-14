Держат в страхе целый микрорайон города. Речь идет о стае бродячих собак. Она поселилась в Добром. Люди рассказывают о нападениях. Есть уже первые жертвы. И если взрослым пока удается отбиваться, то за жизнь и здоровье детей родители боятся всерьез. С одним из пострадавших, которому после встречи со сворой собак в Добром наложили аж 20 швов, пообщался Алексей Домнин.

Держат в страхе целый микрорайон города. Речь идет о стае бродячих собак. Она поселилась в Добром. Люди рассказывают о нападениях. Есть уже первые жертвы. И если взрослым пока удается отбиваться, то за жизнь и здоровье детей родители боятся всерьез. С одним из пострадавших, которому после встречи со сворой собак в Добром наложили аж 20 швов, пообщался Алексей Домнин.(ул. Добросельская)Максим с содроганием вспоминает день, когда на него напала свора бродячих собак. Случилось это в Добром, в районе остановки "театр Разгуляй". Раньше молодой человек видел подобные сцены только в фильмах ужасов, когда животные нападают на человека. И никогда не думал, что сам станет главным действующим лицом этой мизансцены в реальной жизни. Сейчас Максим в больнице.Максим Крашенинников, пациент БСП: "Я естественно начинаю уже бежать. Вот. Побежал. Они за мной. Ну, повалили меня, начинают за ахилл кусать. Кусали, повалили. Всё. Начали грызть. Вот. Руки, ноги. Ну вот так вот. Я как бы звёздочкой лежал и меня грызут со всех сторон".Врачи наложили мужчине более 20 швов. В больнице Максим провел несколько недель. В бинтах до сих пор руки, ноги, спина. По его словам, все могло бы закончиться гораздо хуже, если бы не случай. Максима спас проезжающий мимо автомобилист, который и спугнул местных церберов.Сергей Козлов, завотделением травматологии и ортопедии БСП: "742 человека обратились за 2018 год к нам, укушенные не только собаками, а любыми животными. Вот. Значит, в нашем учреждении круглосуточно работает антирабический кабинет, мы оказываем терапевтическую помощь всем, кто обращается сюда".Из больницы мы отправились на поиски собак. Наша остановка в районе театра Разгуляй.Алексей Домнин: "Сейчас днем эти территории у домов на Добросельской кажутся совершенно спокойными и безопасными. Но все меняется с заходом солнца. Очевидцы говорят, что ночью это место напоминает настоящую аномальную зону".И здесь речь идет вовсе не о потусторонних силах. Каждый человек, который живет в районе остановок Тетар Разгуляй и Сунгирь, может стать жертвой бродячих собак. Жительница дома на Добросельской Мария рассказывает, что по вечерам ей с братом приходится встречать маму с работы. Семья опасается, что из-за местной своры собак женщина может не добраться до дома.Мария Спирина, жительница дома 211: "Неоднократно являлась свидетелем того, как люди, идущие со стороны остановки Сунгирь, подвергаются нападению стаи собак в количестве где-то 7-10 штук. Люди пытались скрыться во дворах жилых домов, отбивались сумками и бежали с криками "помогите". Также видела, что собаки нападают на проезжающие машины".Владислав Мазанов, житель дома 211: "Видел ну в интернете, в новостях, что действительно человека покусали в районе остановки Егорова, и что он получил значительные увечья, и что сейчас находится в больнице".В одной из социальных сетей нам удалось найти видео, где стая бродячих собак разгуливает прямо по проезжей части, окружив автомобиль. Судя по описанию к видео, все происходило в районе остановки Сунгирь.Если в подобной ситуации оказывается взрослый - спасти есть шанс. Хотя, как показывает пример нашего героя Максима, не без посторонней помощи. Но ведь в этом спальном районе очень много детей. И каждый день они ходят в школу. И некоторых из них не провожают родители и бабушки. Получается, жизнь каждого школьника в этом микрорайоне в опасности? Особенно, если речь идет о детях, которые учатся во вторую смену и возвращаются домой в темноте. Как раз, когда свора выходит на охоту.Наталья Кузнецова, жительница дома на Добросельской: "Собаки немаленькие, крупные. То есть, если человека, вот, втроем нападут, то запросто завалить могут".Ирина, жительница дома на Добросельской: "Целая стая собак. В количестве, наверное, 10 штук бежали за машиной. Очень страшно. Надо их каким-то образом, наверное, отлавливать".В нашем городе отлов бродячих собак контролирует администрация. Чиновники заключают контракт с организацией по отлову потенциально опасных животных. Как же работает этот механизм? Этот вопрос мы адресовали ответственным лицам. По словам чиновников, в данный момент ведется открытый аукцион на заключение муниципального контракта по отлову и содержанию бездомных животных.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Но это вовсе не значит, что до момента заключения контракта, то есть в течение первых недель января, никто этой темой не занимается. Заключён Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира временный контракт с компанией ООО "АМЕСТ" на производство соответствующих работ. Поэтому вы можете обращаться по телефону 46-42-40, а это диспетчерская этой компании"((организация по отлову бродячих собак: 46-42-40))При этом, представители администрации города уточнили, что сотрудники этой организации обязаны в течение суток отреагировать на вызов и произвести необходимые работы по отлову. Также, по словам чиновников, граждане могут обратиться в Управление ЖКХ администрации города Владимира по телефону 33-27-77. ((телефон УЖКХ: 33-27-77)) А мы, в свою очередь, просим специалистов по отлову бродячих животных разобраться со сворой бездомных собак, которая держит в страхе целый микрорайон города.