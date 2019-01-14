Известная фигуристка Аделина Сотникова потеряла десять килограммов за 2,5 месяца. Это итог ее участия в репетициях и представлениях шоу Евгения Плющенко Лебединое озеро. Спортсменка признается, что у нее нет сил.

Известная фигуристка Аделина Сотникова потеряла десятькилограммов за 2,5 месяца. Это итог ее участия в репетициях и представленияхшоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро". Спортсменка признается, что унее нет сил.Сотникова довольна собой. Фигуристку радует, что удалосьпохудеть почти на десять килограммов. Теперь звезда мечтает о том, чтобыудержать вес, а не набрать его снова. В то же время, спортсменка признается,что это дается ей нелегко."От этого сил почти нет, так как в таком весе последнийраз я была лет 5 назад... на сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте(соревновательный). Самое сложное будет впереди... это удержать его", -пишет спортсменка в Instagram(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Шоу "Лебединое озеро", как известно, поставилЕвгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, напоминает Teleprogramma.pro. Аделину Сотникову результаты ееработы в этом проекте радуют."Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях!После серьезных травм я переборола в себе страх! Да, пока не всегда получаетсявсе идеально, но я думаю, если правильно расставить приоритеты, то в дальнейшемя начну делать на шоу не только тулупы и дупли", – написала Сотникова.По словам спортсменки, сейчас она не задумывается о будущем.наслаждается отпуском: для нее главное отдохнуть морально,психологически и физически.Подписчики свою любимицу поддержали. "Спасибоорганизаторам шоу за то, что смогли мотивировать и стимулировать великуюспортсменку двигаться дальше и вернуть спортивную форму, а также прыжки.Аделина, удачи вам, хорошего настроения и веры в свои силы!", – пишутпоклонники Сотниковой.