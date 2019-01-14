Известная фигуристка Аделина Сотникова потеряла десять
килограммов за 2,5 месяца. Это итог ее участия в репетициях и представлениях
шоу Евгения Плющенко Лебединое озеро. Спортсменка признается, что у
нее нет сил.
Известная фигуристка Аделина Сотникова потеряла десять
килограммов за 2,5 месяца. Это итог ее участия в репетициях и представлениях
шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро". Спортсменка признается, что у
нее нет сил.
Сотникова довольна собой. Фигуристку радует, что удалось
похудеть почти на десять килограммов. Теперь звезда мечтает о том, чтобы
удержать вес, а не набрать его снова. В то же время, спортсменка признается,
что это дается ей нелегко.
"От этого сил почти нет, так как в таком весе последний
раз я была лет 5 назад... на сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте
(соревновательный). Самое сложное будет впереди... это удержать его", -
пишет спортсменка в Instagram
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Шоу "Лебединое озеро", как известно, поставил
Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, напоминает Teleprogramma.pro. Аделину Сотникову результаты ее
работы в этом проекте радуют.
"Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях!
После серьезных травм я переборола в себе страх! Да, пока не всегда получается
все идеально, но я думаю, если правильно расставить приоритеты, то в дальнейшем
я начну делать на шоу не только тулупы и дупли", – написала Сотникова.
По словам спортсменки, сейчас она не задумывается о будущем.
наслаждается отпуском: для нее главное отдохнуть морально,
психологически и физически.
Подписчики свою любимицу поддержали. "Спасибо
организаторам шоу за то, что смогли мотивировать и стимулировать великую
спортсменку двигаться дальше и вернуть спортивную форму, а также прыжки.
Аделина, удачи вам, хорошего настроения и веры в свои силы!", – пишут
поклонники Сотниковой.