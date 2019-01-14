По месту жительства задержанного в квартире одного из домов на Кастанаевской улице полицейские обнаружили и изъяли гашиш, общей массой более 850 граммов...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу г. Москвы задержали 42-летнего москвича по подозрению в попытке сбыта более 850 граммов гашиша.В ходе обыска по месту жительства задержанного в квартире одного из домов на Кастанаевской улице полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты с твердым веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 850 граммов.Установлено, что наркотическое средство злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93