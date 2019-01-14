В американском городе Милуоки произошел подконтрольный взрыв бывшей домашней площадки клуба Национальной баскетбольной ассоциации Милуоки Бакс. Клуб накануне текущего сезона переехал с Брэдли-центр, который прослужил клубу 30 лет.

В американском городе Милуоки произошел подконтрольный взрыв бывшей домашней площадки клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Милуоки Бакс". Клуб накануне текущего сезона переехал с "Брэдли-центр", который прослужил клубу 30 лет.С сентября 2018 года рабочие разбирают арену. Как сообщает Спорт24.Ru, для облегчения процесса демонтажа металлической крыши было принято решение подорвать ее при помощи нескольких взрывных устройств. Жители прилегающих домов было оповещены о готовящемся взрыве, поэтому пострадавших не было. Взрывной волной было выбито лишь несколько окон в домах.There she goes! Bye bye Bradley Center! #demolition #milwaukee #OnMilwaukee #bradleycenter pic.twitter.com/EfmITFirmH— OnMilwaukee (@onmilwaukee) 13 января 2019 г.При этом пока городские власти не решили, что будет строиться на месте бывшего спортивного стадиона. Не исключается вариант, при котором на этом месте построят гостиницу или супермаркет.