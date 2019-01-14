В американском городе Милуоки произошел подконтрольный взрыв бывшей домашней площадки клуба Национальной баскетбольной ассоциации Милуоки Бакс. Клуб накануне текущего сезона переехал с Брэдли-центр, который прослужил клубу 30 лет.
В американском городе Милуоки произошел подконтрольный взрыв бывшей домашней площадки клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Милуоки Бакс". Клуб накануне текущего сезона переехал с "Брэдли-центр", который прослужил клубу 30 лет.
С сентября 2018 года рабочие разбирают арену. Как сообщает Спорт24.Ru, для облегчения процесса демонтажа металлической крыши было принято решение подорвать ее при помощи нескольких взрывных устройств. Жители прилегающих домов было оповещены о готовящемся взрыве, поэтому пострадавших не было. Взрывной волной было выбито лишь несколько окон в домах.
There she goes! Bye bye Bradley Center! #demolition #milwaukee #OnMilwaukee #bradleycenter pic.twitter.com/EfmITFirmH
— OnMilwaukee (@onmilwaukee) 13 января 2019 г.
При этом пока городские власти не решили, что будет строиться на месте бывшего спортивного стадиона. Не исключается вариант, при котором на этом месте построят гостиницу или супермаркет.