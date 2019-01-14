Маленькая Алиса уже сейчас поражает своим бесстрашием. Мать Тимати Симона Юнусова выложила в свой Instagram-аккаунт ролик, от которого у поклонников рэпера по телу побежали мурашки.

Маленькая Алиса уже сейчас поражает своим бесстрашием. МатьТимати Симона Юнусова выложила в свой Instagram-аккаунтролик, от которого у поклонников рэпера по телу побежали мурашки.Певца не раз критиковализа то, что он прививает наследнице любовь к экстремальным развлечениям и частонеоправданно рискует ее жизнью. Так, вместе с девочкой катается наводных лыжах, не надев на нее спасательный жилет, учит ее серфингу, бросая в водубез страховки.Подобные видеороликирегулярно публикует в своем микроблоге в соцсети бабушка Алисы, которая в нейдуши не чает. На сей раз звездный папа позволил дочке попробовать свои силы ввоздушной гимнастике. На кадрах видно, как наследница Тимати бесстрашнораскачивается на трапеции на большой высоте.Сейчас семья отдыхаетв Доминикане. "Кажется, придется искать еще и воздушную гимнастику в Москве", -прокомментировала свой пост мать рэпера. Судя по всему, Симона одобряет то, как Тимати воспитывает дочь.А вот поклонники артистанеоднозначно восприняли такие трюки малышки. Некоторые посчитали, что такоезанятие для четырехлетнего ребенка опасно. "Стынет в жилах кровь!", "Ничегосебе это даже взрослому очень страшно", "У меня от таких воздушных элементовдаже голова закружилась!", "Ажмурашки по коже…", – высказались фолловеры. При этом они отдали должное отвагеи спортивной подготовке дочери