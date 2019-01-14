Злоумышленникам удалось выбраться из магазина на улицу, где мужчина стал угрожать преследователям предположительно пистолетом, после чего пара скрылась...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двоих приезжих, подозреваемых в разбое», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о разбое в одном из магазинов на Цветном бульваре. Полицейские установили, что в торговом зале мужчина и женщина, выбирая товар, стали прятать продукты питания в рюкзак, а также в карманы одежды. Сотрудники безопасности магазина заметили происходящее с помощью видеокамер. Когда граждане подошли к кассе и оплатили часть товара, охранники закрыли входную дверь и попросили их расплатиться полностью. Клиенты не подчинились требованию, и между ними и представителями магазина завязалась потасовка. Злоумышленникам удалось выбраться на улицу, где мужчина стал угрожать преследователям предположительно пистолетом, после чего пара скрылась.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам в одном из хостелов на Садовой-Каретной улице задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие 22-летний мужчина и 27-летняя женщина. У злоумышленников изъят пневматический пистолет.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61