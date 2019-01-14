Экс-гимнастка, а ныне ведущая проекта Танцы на
телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева показала невероятную фигуру в купальнике.
Знаменитость с удовольствием демонстрирует миру невероятные ножки.
Экс-гимнастка, а ныне ведущая проекта "Танцы" на
телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева показала невероятную фигуру в купальнике.
Знаменитость с удовольствием демонстрирует миру невероятные ножки.
В личном Instagram
Утяшева опубликовала снимок, на котором она запечатлена на пляже. Знаменитость
позирует в черном слитном купальнике, лежа на золотом песке.
"Обещаю, это последнее фото в купальнике 😂", – игриво заметила Ляйсан. Судя по всему, звезда предположила, что
ее подписчикам могли порядком поднадоесть однотипные снимки в бикини, которые в
последнее время постоянно появляются в соцсетях звезд отечественного
шоу-бизнеса.
К слову,
поклонники писали Утяшевой, что нельзя скрывать от мира такую дивную фигуру. Неизгладимое впечатление на интернет-обывателей произвели ноги Ляйсан, особо впечатлительные в истерике набросились на теледиву с комплиментами.
"Ноги от бога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вся такая стройняшка аж
завидно. В хорошем смысле", "Как русалочка на берегу морском 😍", "Ноги
просто космос 🤤", "Такую красоту, надо
бесконечно фотографировать!!!!!", "Лейсан,
не лишайте нас возможности смотреть на вас, пусть даже в купальнике))", "Ноги
бесконечен речные,шедевр от родителей удочки👣👰👸королевский подарок👑хорошие гены!😍👍👏😇", "Стесняюсь
спросить,а потом без него пойдут?)))👙🖼📸", "С
такой фигурой можно вообще без купальника!!!", – писали
интернет-обыватели.