Экс-гимнастка, а ныне ведущая проекта Танцы на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева показала невероятную фигуру в купальнике. Знаменитость с удовольствием демонстрирует миру невероятные ножки.

Экс-гимнастка, а ныне ведущая проекта "Танцы" нателеканале ТНТ Ляйсан Утяшева показала невероятную фигуру в купальнике.Знаменитость с удовольствием демонстрирует миру невероятные ножки.В личном InstagramУтяшева опубликовала снимок, на котором она запечатлена на пляже. Знаменитостьпозирует в черном слитном купальнике, лежа на золотом песке."Обещаю, это последнее фото в купальнике 😂", – игриво заметила Ляйсан. Судя по всему, звезда предположила, чтоее подписчикам могли порядком поднадоесть однотипные снимки в бикини, которые впоследнее время постоянно появляются в соцсетях звезд отечественногошоу-бизнеса.К слову,поклонники писали Утяшевой, что нельзя скрывать от мира такую дивную фигуру. Неизгладимое впечатление на интернет-обывателей произвели ноги Ляйсан, особо впечатлительные в истерике набросились на теледиву с комплиментами."Ноги от бога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вся такая стройняшка ажзавидно. В хорошем смысле", "Как русалочка на берегу морском 😍", "Ногипросто космос 🤤", "Такую красоту, надобесконечно фотографировать!!!!!", "Лейсан,не лишайте нас возможности смотреть на вас, пусть даже в купальнике))", "Ногибесконечен речные,шедевр от родителей удочки👣👰👸королевский подарок👑хорошие гены!😍👍👏😇", "Стесняюсьспросить,а потом без него пойдут?)))👙🖼📸", "Стакой фигурой можно вообще без купальника!!!", – писалиинтернет-обыватели.