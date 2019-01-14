Струнинский скандал разгорелся с новой силой. В региональных и федеральных СМИ обсуждают речь врио первого зама губернатора Марины Чекуновой. 11 января чиновница провела рабочую встречу с медперсоналом печально известной Струнинской больницы. Помимо врио первого вице-губернатора по социальной политике обсудить проблемы в медицине в Александровский район приехал новый начальник областного департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

Струнинский скандал разгорелся с новой силой. В региональных и федеральных СМИ обсуждают речь врио первого зама губернатора Марины Чекуновой. 11 января чиновница провела рабочую встречу с медперсоналом печально известной Струнинской больницы. Помимо врио первого вице-губернатора по социальной политике обсудить проблемы в медицине в Александровский район приехал новый начальник областного департамента здравоохранения Алексей Мозалёв. Обсуждали на рабочей встрече с медперсоналом будущее корпуса поликлиники, который находится в плачевном состоянии. Внимание некоторых журналистов привлекла речь врио первого зама губернатора о том, что требовать улучшений в работе заведения нужно не только от властей, но и от врачей.Марина Чекунова, врио первого вице-губернатора по социальной политике:- Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах: как они висят, какой чистоты они. Когда мылись окна последний раз? Как моются полы, есть ли бахилы? Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы вас обеспечим бесплатными бахилами.- Вряд ли от этого будет легче. Вы не о том говорите!- А о чем?- Это когда уже есть возможность прийти, чтобы обслужили, тогда все будет нормально. Но вы сделайте ремонт. Тогда нам стыдно будет повесить грязные занавески, если у нас не будет такого потолка.- Я согласна! Ну вот сейчас проходит обследование этого здания.- Ну вот оно пройдет, и тогда будем говорить после этого обследования.В пресс-службе белого дома отмечают, что встреча с медперсоналом проходила в рамках диалога, не на повышенных тонах. Наводить порядок в больнице Чекунова вызвалась сама. На 19 января в Струнино запланирован субботник с участием врио первого зама губернатора и директора департамента здравоохранения. А что касается ремонта корпуса взрослой поликлиники, для него сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. В 19-м году на ремонт больничного городка в Струнино уже выделили 25 млн рублей. Другой важной темой встречи стал дефицит медицинских кадров. Чекунова заявила, что только на днях узнала, что в области есть медколлежд, и в нем в большей степени обучаются не владимирские студенты, а жители других регионов. Врио первого зама губернатора обещала разобраться в этой ситуации.Марина Чекунова, врио первого вице-губернатора по социальной политике: "Понимаете, вы обращаетесь ко мне, что я золотая рыбка, я должна сделать вам все, ну и власть. Мы должны вместе работать, именно поэтому я говорю, что мы должны работать вместе, поэтому на сегодняшний день вот эта вот ситуация с медицинским персоналом, она тоже входит в зону нашего внимания, нашего контроля".