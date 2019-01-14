В недавнем интервью народная артистка затронула гражданскую тему. Лия Ахеджакова считает, что в современной России люди продолжают с охотой писать доносы.

В недавнем интервью народная артистка затронула гражданскую тему. Лия Ахеджакова считает, что в современной Россиилюди продолжают "с охотой писать доносы".Актриса не боится открыто высказывать свое мнение. На борьбу с несправедливостями она выходит ради людей, которые сами обращаются к ней запомощью. Артистка отметила, что в России много артистов, которые готовы защитить "преследуемых властью". "Это Юлия Ауг, Леша Серебренников, МишаЕфремов, Макаревич, Шевчук, много. Но есть еще очень много таких людей средимоих друзей. Вот Володя Еремин, он такой же, как я", – пояснила .По мнению артистки, телевидение является источником "лжи и фальсификаций", потому что на нем работают "необразованные, неумные, продажные люди". Она также считает, что в современной России встречается "многосоветизма". "Вот это вот стукачество. Вот эти доносы. То, что произошло сейчасс Сокуровым, когда один из директоров его Фонда написал на него донос. Доносыпишут охотно. Эта совковая традиция, которая тянется оттуда, из истории", -передает ее слова "Московский комсомолец".Тем не менее верит, что молодым людям удастся изменить ситуацию в стране к лучшему. Многие из них принимают участие в оппозиционных митингах. "Я знаю молодых, не трусливых, не связанных какой-то памятьюи традицией, людей, умеющих думать, говорить, знающих языки. Они уже люди мира.И хочется, чтобы они подхватили то, что сейчас опустилось ниже плинтуса, то,что исчезает, с теми, кто ушел", – поделилась актриса. Она надеется, что "интеллектуалы и мыслители" смогут наконец заглушить "холуйство и мракобесие".