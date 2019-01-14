Маленькая Алиса уже сейчас поражает своим бесстрашием. Мать
Тимати Симона Юнусова выложила в свой Instagram-аккаунт
ролик, от которого у поклонников рэпера по телу побежали мурашки.
Маленькая Алиса уже сейчас поражает своим бесстрашием. Мать
Тимати Симона Юнусова выложила в свой Instagram-аккаунт
ролик, от которого у поклонников рэпера по телу побежали мурашки.
Певца не раз критиковали
за то, что он прививает наследнице любовь к экстремальным развлечениям и часто
неоправданно рискует ее жизнью. Так, вместе с девочкой катается на
водных лыжах, не надев на нее спасательный жилет, учит ее серфингу, бросая в воду
без страховки.
Подобные видеоролики
регулярно публикует в своем микроблоге в соцсети бабушка Алисы, которая в ней
души не чает. На сей раз звездный папа позволил дочке попробовать свои силы в
воздушной гимнастике. На кадрах видно, как наследница Тимати бесстрашно
раскачивается на трапеции на большой высоте.
Сейчас семья отдыхает
в Доминикане. "Кажется, придется искать еще и воздушную гимнастику в Москве", -
прокомментировала свой пост мать рэпера. Судя по всему, Симона одобряет то, как Тимати воспитывает дочь.
А вот поклонники артиста
неоднозначно восприняли такие трюки малышки. Некоторые посчитали, что такое
занятие для четырехлетнего ребенка опасно. "Стынет в жилах кровь!", "Ничего
себе это даже взрослому очень страшно", "У меня от таких воздушных элементов
даже голова закружилась!", "Аж
мурашки по коже…", – высказались фолловеры. При этом они отдали должное отваге
и спортивной подготовке дочери