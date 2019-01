Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае, если она решит напасть на сирийских курдов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае, если она решит напасть на сирийских курдов.На своей странице в Twitter Трамп написал, что США начинают вывод войск из Сирии и наносят удары по оставшемуся немногочисленному халифату ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России) с разных направлений.Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019Если оно преобразуется, Трамп заявил, что Штаты снова атакуют Турцию с существующей соседней базы. "Опустошим Турцию Экономически, если они ударят по курдам", — сообщил Трамп.Глава американского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты точно так же не хотят, чтобы сирийские курды "провоцировали" Турцию.Президент США добавил, что Россия, Иран и Сирия – крупнейшие бенефициары долгосрочной политики Соединенных Штатов по уничтожению в Сирии "Исламского государства" – настоящих врагов. "Настало время вернуть наши войска домой. Остановим бесконечные войны", — цитирует Дональда Трампа агентство "Интерфакс".