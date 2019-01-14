Президент
США Дональд Трамп резко отозвался о возможности турецкой военной
операции против курдов в Северной Сирии. Глава Белого дома предупредил,
что Соединенные Штаты уничтожат экономику союзной страны, если ее войска решатся
на наступление.
Президент
США Дональд Трамп резко отозвался о возможности турецкой военной
операции против курдов в Северной Сирии. Глава Белого дома предупредил,
что Соединенные Штаты уничтожат экономику союзной страны, если ее войска решатся
на наступление.
Искрометные заявления американского лидера появились на его странице в Twitter.
Трамп в своей привычной разухабистой манере начал приписывать
Соединенным Штатам все заслуги в борьбе с "Исламским государство"
(запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.).
По
его словам, США может возобновить военные операции против экстремистов,
если они вновь поднимут головы. Наказание за плохое поведение ожидает и
Турцию – одного из основных союзников Соединенных Штатов по НАТО.
"Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", – пояснил
Трамп.
Но и курдам обольщаться не стоит. Рассчитывать на полную поддержку США им не приходится: в следующем твите глава Белого дома заявил, что не хочет, чтобы они провоцировали Анкару.
Прошелся
американский лидер и по теме выводы войск США из Сирии. Он вновь заявил
о необходимости вернуть армию домой и прекратить "бесконечные войны".
Впервые
о выводе войск из Сирии Трамп заявил в середине декабря прошлого года.
Это стало неожиданностью даже для ближайшего окружения главы Белого
дома. Разгром террористов был единственной целью США в арабской
республике, пояснил президент. 11 января американцы начали выводить
технику из Сирии на территорию Ирака, где будет создано несколько новых
баз.
Курдский вопрос является яблоком раздора между Вашингтоном и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган считает курдские вооруженные отряды на севере Сирии
террористическими и намерен подавить их силой. США, в свою очередь,
используют курдов в своих целях и держат войска на их территории.
Ранее
Эрдоган заявлял, что турецкая армия начнут операцию против курдских
сил, если США не выведут войска. В настоящее время Анкара продолжает
стягивать пехоту и бронетехнику к сирийской границе.