Президент США Дональд Трамп резко отозвался о возможности турецкой военной операции против курдов в Северной Сирии. Глава Белого дома предупредил, что Соединенные Штаты уничтожат экономику союзной страны, если ее войска решатся на наступление.

ПрезидентСША Дональд Трамп резко отозвался о возможности турецкой военнойоперации против курдов в Северной Сирии. Глава Белого дома предупредил,что Соединенные Штаты уничтожат экономику союзной страны, если ее войска решатсяна наступление.Искрометные заявления американского лидера появились на его странице в Twitter.Трамп в своей привычной разухабистой манере начал приписыватьСоединенным Штатам все заслуги в борьбе с "Исламским государство"(запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.).Поего словам, США может возобновить военные операции против экстремистов,если они вновь поднимут головы. Наказание за плохое поведение ожидает иТурцию – одного из основных союзников Соединенных Штатов по НАТО."Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", – пояснилТрамп.Но и курдам обольщаться не стоит. Рассчитывать на полную поддержку США им не приходится: в следующем твите глава Белого дома заявил, что не хочет, чтобы они провоцировали Анкару.Прошелсяамериканский лидер и по теме выводы войск США из Сирии. Он вновь заявило необходимости вернуть армию домой и прекратить "бесконечные войны".Впервыео выводе войск из Сирии Трамп заявил в середине декабря прошлого года.Это стало неожиданностью даже для ближайшего окружения главы Белогодома. Разгром террористов был единственной целью США в арабскойреспублике, пояснил президент. 11 января американцы начали выводитьтехнику из Сирии на территорию Ирака, где будет создано несколько новыхбаз.Курдский вопрос является яблоком раздора между Вашингтоном и Анкарой. Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган считает курдские вооруженные отряды на севере Сириитеррористическими и намерен подавить их силой. США, в свою очередь,используют курдов в своих целях и держат войска на их территории.РанееЭрдоган заявлял, что турецкая армия начнут операцию против курдскихсил, если США не выведут войска. В настоящее время Анкара продолжаетстягивать пехоту и бронетехнику к сирийской границе.