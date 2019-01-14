Информация о том, что Виктория Лопырева увела мужа у подруги и теперь ждет от него ребенка, буквально взорвала медиапространство. Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса осудили гламурную блондинку.

Информация о том, что Виктория Лопырева увела мужа у подруги и теперь ждет от него ребенка, буквально взорвала медиапространство. Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса осудили гламурную блондинку.О том, что якобы у романтические отношения с бывшим зятем миллиардера Самвела Карапетяна Игорем Булатовым, стало известно после того, как в Сети появились фотографии, сделанные в Америке, куда уехала гламурная красотка – предположительно, чтобы родить. На кадрах Лопырева с очаровательным пузиком, вываливающимся из джинсовых шорт, целуется, лежа на шезлонге, с Булатовым, который обнимает Вику за шею.Пикантность ситуации в том, что у Игоря осталось двое детей, младшему из которых нет и года. В СМИ муссируются слухи, что Виктория Лопырева увела мужа у своей подруги, и теперь блондинку буквально затравили, причем не только возмущенная общественность, но даже видавшие виды представители отечественного шоу-бизнеса.Так, издание утверждает, что крайне негативно к ситуации отнесся популярный телеведущий Андрей Малахов, который, казалось бы, за годы драк и оскорблений, рытья в самом грязном белье знаменитостей на своих шоу, привык и не к такому. И тем не менее, увидев фотографии Виктории Лопыревой и Игоря Булатова, шоумен не смог сдержать удивления и неприязни."Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами – у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!" – цитирует Андрея Малахова издание, отмечая. что тем самым шоумен разорвал отношения с вероломной блондинкой. Впрочем, с ним оказалась солидарна и поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу Ольга Бузова.В комментариях к материалу Super, посвященного беременной , Ольга категорично заявила: "Спать с женатыми мужчинами – это #дно". Отметим, что если высказывание Бузовой еще можно отыскать в Сети, то заявление Малахова – нет. Сломленная критикой и руганью Виктория Лопырева закрыла возможность комментирования ее публикаций на страничке в социальной сети Instagram.