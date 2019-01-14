Убийца казахстанского фигуриста Дениса Тена ударил спортсмена ножом, когда тот догнал его подельника. Обвиняемый утверждает, что Тен первым полез в драку.

Убийца казахстанского фигуриста Дениса Тена ударилспортсмена ножом, когда тот догнал его подельника. Обвиняемый утверждает, чтоТен первым полез в драку.В тот злополучный день Денис Тен увидел, что с его машиныдвое неизвестных снимают зеркала. Преступники, завидев хозяина автомобиля,побежали. Однако спортсмен бросился в погоню.Один из обвиняемых по делу об убийстве олимпийского призера -Нуралы Киясов, давая показания в суде, признал, что ударил ножом спортсмена.Однако он утверждает, что преступление заранее не планировалось.По словам Киясова, Тен сумел догнать его подельника АрманаКудайбергенова. Завязалась потасовка. Киясов утверждает, что нож достал толькодля того, чтобы припугнуть спортсмена."Я признаю свою вину, но не признаю, что мы этопланировали заранее", – сказал Киясов в суде 14 января. "Я подошелсзади и сам не понял, как воткнул ему нож... Нож я выкинул в 20 метрах от местапроисшествия", – рассказал обвиняемый.Бронзовый призер Олимпиады-2014 погиб 19 июля прошлогогода в Алма-Ате. По данным полиции, он получил ножевое ранение во времяпотасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля,напоминает "Р-Спорт".На скамье подсудимых – трое. Арману Кудайбергенову вменяют ввину совершение кражи, разбоя и убийства , Нуралы Киясову – разбой и убийство.Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже попредварительному сговору. Следствие считает, что она должна была предупредитьприятелей, когда появится хозяин машины – Денис Тен.