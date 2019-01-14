Анфиса Чехова вновь появится на телеэкранах. Знаменитость запустит собственное шоу.

Анфиса Чехова вновь появится на телеэкранах. Знаменитость запуститсобственное шоу.Стало известно, что Чехова всерьез занимается авторским телевизионнымпроектом. Съемки пилотного выпуска намечены на 16 января. Ток-шоу будетназываться "#анфисинымысли".Программа будет посвящена женщинам. Теледива решила научить соотечественницлюбить себя. Чехова покажет слабой половине человечества, как правильно работатьсо своим телом, не заставляя его меняться в угоду социуму при помощи бесполезныхдиет и калечащих пластических операций.Отметим, что пока неизвестно на какомиз каналов будет выходить шоу. Об этом сообщает .К слову, в последнее время Анфисапробует свои силы в новых областях. К примеру, в конце декабря знаменитость суспехом презентовала собственный сборник стихов. Также теледива вместе сподругой Екатериной Быковой разрабатывает одежду для пышных дам. Девушки создалибренд By.Che и открыли бутик в Москве."Блин, Анфиса, это ну очень круто! Платья у васшикарные! Не все девушки худые и это реально трудно найти классное платье, еслиты немного в теле! Идея отличная, исполнение– безупречное!!!! Респект❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – хвалят Анфису удовлетворенные покупатели в Сети.