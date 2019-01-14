Анфиса Чехова вновь появится на телеэкранах. Знаменитость запустит
собственное шоу.
Анфиса Чехова вновь появится на телеэкранах. Знаменитость запустит
собственное шоу.
Стало известно, что Чехова всерьез занимается авторским телевизионным
проектом. Съемки пилотного выпуска намечены на 16 января. Ток-шоу будет
называться "#анфисинымысли".
Программа будет посвящена женщинам. Теледива решила научить соотечественниц
любить себя. Чехова покажет слабой половине человечества, как правильно работать
со своим телом, не заставляя его меняться в угоду социуму при помощи бесполезных
диет и калечащих пластических операций.
Отметим, что пока неизвестно на каком
из каналов будет выходить шоу. Об этом сообщает .
К слову, в последнее время Анфиса
пробует свои силы в новых областях. К примеру, в конце декабря знаменитость с
успехом презентовала собственный сборник стихов. Также теледива вместе с
подругой Екатериной Быковой разрабатывает одежду для пышных дам. Девушки создали
бренд By.Che и открыли бутик в Москве.
"Блин, Анфиса, это ну очень круто! Платья у вас
шикарные! Не все девушки худые и это реально трудно найти классное платье, если
ты немного в теле! Идея отличная, исполнение– безупречное!!!! Респект❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – хвалят Анфису удовлетворенные покупатели в Сети.