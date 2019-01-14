Под завалами обрушенных этажей дома в Шахтах, где взорвался бытовой газ, могут оставаться люди. Найдены тела двух жертв трагедии – женщины и ребенка.

Под завалами обрушенных этажей дома в Шахтах, где взорвалсябытовой газ, могут оставаться люди. Найдены тела двух жертв трагедии – женщиныи ребенка.Стало известно о втором погибшем после взрыва в ШахтахРостовской области. Как сообщает "Ростов Главный", это – ребенок. Врезультате взрыва обрушились два этажа жилой многоэтажки на улице Хабарова.В спасательных работах задействованы 120 человек и 35 едиництехники. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Онсообщил, что для жителей пострадавшего дома в ближайшей школе развернут пунктвременного размещения."Совсем рядом, буквально 150 метров, есть школы, людиэвакуированы в школу. Там полностью будут обеспечены питанием, медицинскойпомощью, психологической", – сообщил Голубев журналистам.Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел взрывбытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек – среди них один ребенок. Судьба еще четырех человек остается неизвестной, RT. Жильцы дома были эвакуированы.По предварительным данным, взрыв прогремел на последнем – 9 этаже. Пострадали 4 квартиры.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкинпоручил возбудить уголовное дело по факту обрушения этажей при взрыве газа, врезультате которого погиб человек. Им займется Главное следственное управлениепо Северо-Кавказскому федеральному округу, передает РБК.