Под завалами обрушенных этажей дома в Шахтах, где взорвался
бытовой газ, могут оставаться люди. Найдены тела двух жертв трагедии – женщины
и ребенка.
Под завалами обрушенных этажей дома в Шахтах, где взорвался
бытовой газ, могут оставаться люди. Найдены тела двух жертв трагедии – женщины
и ребенка.
Стало известно о втором погибшем после взрыва в Шахтах
Ростовской области. Как сообщает "Ростов Главный", это – ребенок. В
результате взрыва обрушились два этажа жилой многоэтажки на улице Хабарова.
В спасательных работах задействованы 120 человек и 35 единиц
техники. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он
сообщил, что для жителей пострадавшего дома в ближайшей школе развернут пункт
временного размещения.
"Совсем рядом, буквально 150 метров, есть школы, люди
эвакуированы в школу. Там полностью будут обеспечены питанием, медицинской
помощью, психологической", – сообщил Голубев журналистам.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел взрыв
бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9
этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек – среди них один ребенок. Судьба еще четырех человек остается неизвестной, RT. Жильцы дома были эвакуированы.
По предварительным данным, взрыв прогремел на последнем – 9 этаже. Пострадали 4 квартиры.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения этажей при взрыве газа, в
результате которого погиб человек. Им займется Главное следственное управление
по Северо-Кавказскому федеральному округу, передает РБК.