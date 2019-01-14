В Индии готовятся к масштабному религиозному фестивалю Кумбха Мела (в переводе - праздник кувшина). Фестиваль проводится раз в шесть лет в разных городах страны.

В Индии готовятся к масштабному религиозному фестивалю Кумбха Мела (в переводе — "праздник кувшина"). Фестиваль проводится раз в шесть лет в разных городах страны, передает телеканал "Россия 24".Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие от 100 до 150 миллионов человек, включая миллион паломников из других стран.Фестиваль продлится два месяца. За это время верующие совершат паломничество к святыням индуизма, а после — ритуальное омовение в месте слияния рек Ганг и Джамна. Оно символизирует очищение души. Организаторы возвели временные мосты, установили около 600 полевых кухонь. А за порядком следят военные.