Злоумышленник проник в квартиру местного жителя, откуда похитил портмоне.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).В середине декабря прошлого года в дежурную часть полиции обратился 37-летний житель одного из многоквартирных домов. Мужчина сообщил, что в его квартиру, разбив окно балконной двери, проник неизвестный. По словам заявителя, злоумышленник похитил портмоне с банковскими картами и скрылся. Потерпевший в этот момент находился дома, но этот факт злоумышленника не остановил.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий при содействии коллег из Росгвардии. В содеянном фигурант сознался.Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность задержанного к другим имущественным преступлениям.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.