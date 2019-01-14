Россия может не признать выборы президента Украины в марте 2019 года, если результат будет сфальсифицирован в пользу Петра Порошенко. Это приведет к разрыву отношений двух стран и усилению противостояния, предупреждает эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич.

Россияможет не признать выборы президента Украины в марте 2019 года, еслирезультат будет сфальсифицирован в пользу Петра Порошенко. Это приведет к разрыву отношений двухстран и усилению противостояния, предупреждает эксперт Фонда СобчакаСергей Станкевич.Предстоящиевыборы на Украине политолог назвал "рискованным и тревожным" событием."Какой самый главный риск? Если будет очевидно, что выборыфальсифицированы", – сказал Станкевич в эфире телеканала "Россия 1"случае подмены результатов голосования в пользу Россия может не признать выборы,что приведет к разрыву двусторонних отношений и договоренностей. Такоеразвитие событий эксперт назвал опасным и заявил, что за этим последуетнеизбежная конфронтация.Междутем многие аналитики говорят о неизбежности вооруженного столкновенияРоссии и Украины. Так, по прогнозу крымского журналиста Константина Кнырика, война начнется в 2024 году. К этому времени, полагает он, армия Незалежной увеличится до миллиона человек, после чего Киев объявит войну Москве.Причемв вооруженных силах Украины должны служить люди, которые искреннененавидят Россию и способные на проведение провокаций, заявил Кнырикв недавнем эфире ТВЦ. А пока тлеющий российско-украинский конфликтустраивает Соединенные Штаты, уверен журналист, ведь это позволяеторганизовать очередной инцидент и свалить вину на Москву.Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр Порошенко отменил особый режим.В марте текущего года украинцы будут выбирать нового президента. За пару месяцев до голосования рейтинг крайне низкий.Проигрышгрозит украинскому лидеру серьезными последствиями вплоть до уголовныхдел, поэтому он лихорадочно ищет способы победить. Эксперты неисключают, что для поднятия рейтинга Порошенко может пойти на очереднуюпровокацию.