Ранее мужчина взял кредит в этой же организации

Ранее мужчина взял кредит в этой же организацииПолицейские в Муроме задержали 65-летнего мужчину, который ограбил офис кредитной организации, чтобы вернуть ей же долг, сообщает управление МВД России по Владимирской области.Сообщение о разбойном нападении на офис поступило в дежурную часть вечером 10 января. Работница организации рассказала, что в помещение ворвался неизвестный с чулком на голове. Угрожая ножом, грабитель потребовал отдать ему все деньги. Женщина испугалась и отдала злоумышленнику 29 500 рублей.Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что мужчина является клиентом ограбленной организации. Похищенные деньги он планировал вернуть этой фирме, чтобы погасить кредит.Мужчина дал признательные показания, расследование продолжается.