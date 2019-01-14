Угрожая ножом, злоумышленник похитил почти 30 000 рублей.

10 января текущего года в вечернее время в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение о разбойном нападении на офис одной из кредитных организаций районного центра.По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.На месте происшествия прибывшим полицейским работница офиса рассказала, что в помещение ворвался неизвестный с чулком на голове и, угрожая ножом, потребовал передать ему имеющие деньги. Испугавшись, женщина отдала злоумышленнику 29500 рублей, после чего последний скрылся.«По горячим следам» полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого спустя несколько часов установили личность и задержали подозреваемого, 65-летнего местного жителя.В содеянном подозреваемый сознался.Установлено, что фигурант является клиентом данной организации и похищенные деньги он планировал потратить на погашение ранее оформленного займа.В настоящее время в отношении местного жителя следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).