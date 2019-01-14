В результате взрыва газа в Шахтах погиб один человек. Это женщина, ее гибель подтвердило МЧС, передает телеканал Россия 24. Также сообщается, что спасены шесть человек, еще семеро могут оставаться под завалами.

В результате взрыва газа в Шахтах погиб один человек. Это женщина, ее гибель подтвердило МЧС, передает телеканал "Россия 24". Также сообщается, что спасены восемь человек, в том числе ребенок. Еще шестеро могут оставаться под завалами. Эвакуированы 140 человек.Агентство "Интерфакс" передает, что на седьмом этаже дома треснули стены. Ранее сообщалось, что полностью разрушен восьмой этаж и девятый, на котором произошел взрыв. Спасатели обследуют здание. Версия теракта не рассматривается.Взрыв газа прогремел утром 14 января в жилом доме поселка Шахты Ростовской области. Обрушены четыре квартиры. В настоящее время МЧС обесточило здание.